Обстрел Луганского: часть поселка осталась без света

Осколки снарядов повредили по меньшей мере три жилых дома

В прифронтовом поселке Луганское Донецкой часть жителей осталась без света из-за обстрелов боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В сообщении указано, что снаряды боевиков повредили линию электропередач и вывели из строя электротрансформатор.

Осколки снарядов повредили по меньшей мере три жилых дома. Никто из местных не пострадал.

"На месте обстрела работали ремонтно-восстановительные бригады электриков, территорию вокруг населенного пункта проверено личным составом пиротехнического отряда ГСЧС Украины. Представители военно-гражданского сотрудничества предоставляют местным жителям помощь по ремонту крыш и выбитых окон, а также доставляют им продукты питания и медикаменты", — сообщили в штабе.

Ранее сообщалось, что в Луганске восстановили мобильную связь.

Напомним, в течение 24 февраля боевики на Донбассе не стреляли по опорным пунктам украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала этого периода режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18:00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей", – говорится в сообщении.