Обстрел Луганского: часть поселка осталась без света
Осколки снарядов повредили по меньшей мере три жилых дома
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
Фото: facebook.com/ato.news
В прифронтовом поселке Луганское Донецкой часть жителей осталась без света из-за обстрелов боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
В сообщении указано, что снаряды боевиков повредили линию электропередач и вывели из строя электротрансформатор.
Осколки снарядов повредили по меньшей мере три жилых дома. Никто из местных не пострадал.
"На месте обстрела работали ремонтно-восстановительные бригады электриков, территорию вокруг населенного пункта проверено личным составом пиротехнического отряда ГСЧС Украины. Представители военно-гражданского сотрудничества предоставляют местным жителям помощь по ремонту крыш и выбитых окон, а также доставляют им продукты питания и медикаменты", — сообщили в штабе.
Ранее сообщалось, что в Луганске восстановили мобильную связь.
Напомним, в течение 24 февраля боевики на Донбассе не стреляли по опорным пунктам украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"С начала этого периода режим тишины продолжает сохраняться вдоль всей линии соприкосновения. По состоянию на 18:00 обстрелов в сторону наших опорных пунктов не зафиксировано. Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей", – говорится в сообщении.
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