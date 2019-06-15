Обстрел мирных жителей Марьинки: стали известны детали атаки боевиков
Удар по населенному пункту был нанесен из ствольной артиллерии калибра 122 мм
Обстрел города Марьинка 14 июня, в результате которого пострадали пожилой мужчина и маленькая девочка, велся из запрещенных минскими соглашениями вооружений.
Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, речь идет о ствольной артиллерии калибра 122 мм, а также двух осколочно-фугасных снарядах.
При этом отмечается, что атака велась с направления населенного пункта Александровка.
Также стало известно, что по оценке специалистов дом, в который попал снаряд восстановлению не подлежит.
"Во время ужасного обстрела, в доме находилась семья. Это дедушка, муж и жена, дочь и племянница, а также двое внуков – двухлетний мальчик и восьмилетняя девочка. Вследствие применения запрещенного минского договоренностями вооружения члены семьи, включая маленькую девочку Варвару, получили ранения различной степени тяжести", – отметили в ООС.
Указанные факты свидетельствуют о сознательном нарушении вооруженными формированиями РФ всех возможных принципов гуманитарного права, констатируют в ООС.
Напомним, что накануне, 14 июня, Вооруженные силы Украины были атакованы на Донбассе 24 раза, в том числе шесть раз – из запрещенных минскими соглашениями вооружений.
Мы также писали, что при обустройстве своих передовых позиций в районе Марьинки украинские бойцы обнаружили и обезвредили более 40 российских противопехотных мин, которые запрещены Оттавской конвенцией.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Обстрел мирных жителей Марьинки: стали известны детали атаки боевиков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Донецком "королевская" бригада ВСУ уничтожила БМП боевиков, опубликовано видео
Бойцы ООС выбили "страйк", сообщает "Штирлиц"
Военный эксперт назвал самые "горячие" места на Донбассе
Боевики активизировались на трассе "Бахмутка" и флангах Светлодарской дуги
Боевики ударили под Донецком и Мариуполем – ВСУ и противник несут потери
Оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Зайцево
В Марьинке в жилом доме прогремел взрыв: погибла женщина
Семилетний сын погибшей сумел спастись, выпрыгнув в окно