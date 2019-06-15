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Обстрел мирных жителей Марьинки: стали известны детали атаки боевиков

15 июня, 11:48

Удар по населенному пункту был нанесен из ствольной артиллерии калибра 122 мм

Фото: facebook.com/pressjfo.news
Фото: facebook.com/pressjfo.news.

Обстрел города Марьинка 14 июня, в результате которого пострадали пожилой мужчина и маленькая девочка, велся из запрещенных минскими соглашениями вооружений.

Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, речь идет о ствольной артиллерии калибра 122 мм, а также двух осколочно-фугасных снарядах.

При этом отмечается, что атака велась с направления населенного пункта Александровка.

Также стало известно, что по оценке специалистов дом, в который попал снаряд восстановлению не подлежит.

"Во время ужасного обстрела, в доме находилась семья. Это дедушка, муж и жена, дочь и племянница, а также двое внуков – двухлетний мальчик и восьмилетняя девочка. Вследствие применения запрещенного минского договоренностями вооружения члены семьи, включая маленькую девочку Варвару, получили ранения различной степени тяжести", – отметили в ООС.

Указанные факты свидетельствуют о сознательном нарушении вооруженными формированиями РФ всех возможных принципов гуманитарного права, констатируют в ООС.


Напомним, что накануне, 14 июня, Вооруженные силы Украины были атакованы на Донбассе 24 раза, в том числе шесть раз – из запрещенных минскими соглашениями вооружений.

Мы также писали, что при обустройстве своих передовых позиций в районе Марьинки украинские бойцы обнаружили и обезвредили более 40 российских противопехотных мин, которые запрещены Оттавской конвенцией.

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Тег Донбасс, обстрел, марьинка, артиллерийский обстрел , война на донбассе

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