Обстрел села на Донбассе. Жена погибшего мужчины рассказала подробности трагедии

В результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения

Боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт. Фото: коллаж "Сегодня"

На Донбассе от оружия боевиков погиб мирный житель. Произошло это во время артобстрела неподалеку Авдеевки. Били из запрещенных минскими соглашениями гаубиц 122 калибра.

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Разбитые кирпичи и разбросанные камни – все, что осталось от помещения, в котором погиб 86-летний хозяин, говорится в сюжете "Сегодня".

Обстрел застал врасплох. С женой мужчина копал в огороде картофель. Как вдруг начали падать первые снаряды.

"Мы уже начали уходить с огорода. Я стала возле душа, я медленней иду, а он быстрее шел, и стал как раз возле ванной", – вспоминает жена погибшего.

Один из осколков попал прямо в голову. Пожилой мужчина погиб мгновенно. Его жена до сих пор не поняла, что именно произошло и за что убили ее мужа.

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Этот двор уже не первый раз попадает под обстрел. Вот здесь, в земле, лежит мина, которая прилетела сюда лет пять назад и не взорвалась.

Сосед погибшего – Валерий Иванович – в начале обстрела выезжал со двора. Говорит, вылетал на бешеной скорости, но машина не выдержала – оторвало колесо.



Всего боевики выпустили по селу почти два десятка снарядов. Все упали на огороды и дворы мирных жителей. Люди, которых здесь осталось меньше сотни, испуганные. Говорят, к передовой отсюда далеко, они не понимают, за что их пытались убить.

"Пять лет вообще по нам не стрелял никто! А здесь оп – и в шесть часов утра начался обстрел! Откуда, зачем, кому ето надо?", – говорит местный житель.

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Данные за прошлые сутки

За минувшие сутки боевики выпустили по военным и мирным жителям около полутора сотен снарядов запрещенного калибра. Под удар, кроме Новоселовки и Нью-Йорка, также попали Водяное, что на Приазовье, и Новомихайловка неподалеку Марьинки.

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Боевики стреляли из жилых кварталов, чтобы не попасть под огонь. Причины такой резкой и бессмысленной агрессии военные не знают. Предполагается лишь, что это могут быть тренировки или экзамены для выпускников российских артиллерийских училищ. Или же – такая себе демонстрация силы накануне тридцатилетия Независимости.

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Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя .

. Также напомним, боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: