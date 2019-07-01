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Обстрел украинских военных медиков: один пострадавший скончался

1 июля, 17:02

От полученных травм скончался военный медик

Фото: Getty Images

От полученных травм скончался военный медик, раненый при обстреле боевиками  санитарного автомобиля украинских воненных из противотанкового управляемого ракетного комплекса. Об этом в понедельник сообщает на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Военный медик, раненый при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля "Хаммер" в районе населенного пункта Водяное, от полученных травм скончался", – говорится в сообщении.

Напомним, 29 июня на Донбассе боевики 31 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один украинский военнослужащий получил ранения, еще один – боевую травму.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, по данным штаба ООС, в течение 28 июня пророссийские боевики 32 раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих не было. Днем ранее они нарушили режим прекращения огня 34 раза, применяя при этом артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потери понесли и боевики, и украинская армия, сообщает штаб Объединенных сил.


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Тег Донбасс, погибшие, обстрел, боевики Донбасса

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