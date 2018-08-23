Обстреливают своих же: разведка рассказала, как боевики уничтожают друг друга

Сегодня, 17:49

А тем временем ФСБ приказала отобрать у боевиков телефоны и планшеты

Боевики. Фото: архив
Боевики. Фото: архив

Российское командование приказало командирам боевиков собрать у личного состава телефоны, чтоб не распространялись в интернете доказательства присутствия российских войск на Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Так, в соединениях и частях "1 и 2 АК ВС РФ" принимаются дополнительные меры по выполнению распоряжения ФСБ РФ об ограничении использования средств распространения цифровой информации. У рядового состава оккупантов изымаются личные телефоны, планшеты и другие устройства, которые могут содержать сведения о преступлениях российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Однако боевики все равно используют телефоны для взаимодействия между собой на передовой из-за неисправности штатной связи, чтоб не допустить обстрелов своих же позиций. Это им, судя по всему, не помогло. По данным ГУР, в августе вследствие увеличения российско-оккупационными войсками обстрелов своих позиций и соседних подразделений, значительно возросло количество безвозвратных и санитарных потерь в 11-м отдельном мотострелковом полку "1 АК" и 4-й отдельной мотострелковой бригаде "2 АК ВС РФ".

Напомним, ранее разведка сообщала об неаккуратном обращении боевиками с оружием и боеприпасами. Так, еще в июне боевики запустили ракету и устроили пожар. Они совершили несанкционированный пуск ракеты из зенитно-ракетного комплекса, которая упала на оккупированной ими территории.

Также сообщалось, на Донбассе ДРГ боевиков подорвалась на своих же минах. Противник активно усиливает свою оборону, минирует местность и в итоге поплатился за это. Примечательно, что погибли и саперы, которые проводили диверсантов.
Россия, Донбасс, телефоны, разведка, боевики

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"Сегодня"

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