Обстрелы на Донбассе: один военный ВСУ получил ранения

За минувшие сутки зафиксировано семь обстрелов со стороны пророссийских боевиков

За сутки боевики устроили 10 обстрелов украинских позиций / Фото: Facebook

За минувшие сутки, 20 августа, боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов:

неподалеку Талаковки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Красногоровки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Старогнатовки – из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Гнутового – с ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела:

неподалеку Южного – из ручных противотанковых гранатометов и возле Луганского – из гранатометов различных систем.

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За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток зафиксировано два обстрела неподалеку Новомихайловки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Водяного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, 19 августа боевики 11 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил на Донбассе из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На одном из направлений оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, снабженный гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего один военный был ранен.

Кроме того, на Донбассе из-за ЧП с оружием погиб один военный и трое получили ранения средней и легкой тяжести. ЧП произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

Также на минувшей неделе на Донбассе военный погиб в результате обстрелов, подробности смотрите в сюжете:

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