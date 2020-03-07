Обстрелы на Донбассе: оккупанты вели огонь из запрещенных Минском вооружений

Боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов, БМП и другого оружия

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 7 марта оккупанты устроили четыре обстрела позиций Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в штабе ООС, боевики вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов и другого оружия.

С начала суток в рядах наших бойцов обошлось без потерь.

Так, один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": под Красногоровкой позиции ВСУ попали под огонь станкового противотанкового гранатомета – 10 выстрелов.

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В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" произошло три обстрела:

- в районе Зайцево противник стрелял из миномета калибра 82 мм (шесть выстрелов), четыре выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а також из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- под Луганским враг вел огонь из гранатометов;

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- недалеко от Новотошковского оккупанты стреляли из станкового противотанкового гранатомета (10 выстрелов), а также из вооружения боевой машины пехоты.

Напомним, что 6 марта украинский БМП подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Один воин погиб, еще трое бойцов получили ранения.

Сутками ранее, 5 марта оккупанты десять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Из-за вражеских обстрелов один военнослужащий был ранен, еще двое – получили боевые травмы.

А 4 марта боевики шесть раз обстреляли ВСУ – тогда четверо военнослужащих были ранены.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

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