Обстрелы на Донбассе: трое военных ранены, у одного – боевое травмирование

В течение минувших суток боевики на Донбассе 19 раз обстреливали позиции ООС

/ Фото: Минобороны Украины

В течение минувших суток, 20 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они обстреливали позиции украинских военнослужащих из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщается в утренней сводке штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано шесть обстрелов.

За минувшие сутки трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один – боевое травмирование.

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С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики снова ударили по украинским военным. В результате обстрелов двое бойцов получили ранения.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 сентября вблизи границы Украины замечена большая колонна техники РФ. В ней были и танки, и артиллерия, и другая техника. Россиян засняли всего в 15 км от украинской границы.

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