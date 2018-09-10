Обстрелы и провокации: почему боевики постоянно срывают перемирие на Донбассе

Сегодня, 17:07

Кремль постоянно пытается подорвать авторитет украинской армии

Фото: AFP
Фото: AFP

Кремль и его пропагандисты используют постоянные срывы перемирий и вооруженные провокации на Донбассе для информационных атак на Украину.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Александр Билецкий.

"Постоянно звучит, что, мол, "нас обстреляли", "оккупанты не выполняют договоренности" и т.д. Мы хотим слышать о наших победах. Это все – элементы информационной войны, и нам надо уходить от позиции постоянной жертвы", – подчеркнул он.

Билецкий добавил, что заявления некоторых украинских политиков и чиновников об очередных "перемириях" с боевиками из-за постоянных их нарушений противником выглядят смешно, а кроме того, "очень серьезно подрывают авторитет армии".

Также, по словам эксперта, обострение в зоне проведения ООС никак не связано с ликвидацией в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко.

"Обострения на Донбассе с начала российской агрессии как происходили, так и происходят, независимо ни от чего. Очередные "перемирия" – это очковтирательство украинским гражданам, нашим союзникам и т.д. Для чего вообще объявлять и подписывать какие-то "перемирия" и пытаться что-то соблюдать, ограничивать действия украинским военным?! Считаю, что украинские дипломаты должны делать свою дипломатическую работу, а военные должны иметь план военной победы", – сказал Билецкий.

По мнению эксперта, на сегодня в районе проведения ООС на Донбассе по факту не существует никакого перемирия.

"Все договоренности о перемирии – филькина грамота, как и Минские соглашения. Они просто затягивают время и тормозят развитие нашей победы. Вообще не понимаю, для чего ведутся разговоры про какие-то Минские соглашения, про какие-то "перемирия", и какой смысл от них для украинской стороны.  Просто надо противопоставить оккупантам собственное видение ситуации, собственную стратегию победы и ее реализацию", – отметил он.

В качестве контрмер против действий боевиков и российской армии эксперт порекомендовал Киеву разработать долгосрочный (на 10-20 лет) план победы над врагом, соблюдать и реализовать его, противопоставляя свою стратегию стратегии оккупантам.

Билецкий при этом добавил, что у налогоплательщиков "назрел запрос" к украинским военным, спецслужбам, разведке на информацию о победах, успехах армии и успешных реализованных спецоперациях против оккупантов.

Как сообщалось, за прошлые сутки, 9 сентября, ситуация на Донбассе оставалась напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 25 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом противник дважды применил запрещенное Минском вооружение.

Сутками ранее, 8 сентябрябоевики атаковали ВСУ, но были жестко наказаны. Противник 25 раз обстрелял позиции украинской армии, был ранен один боец ВСУ, а ответным огнем наши защитники уничтожили двоих боевиков и еще пятерых отправили в госпиталь.
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Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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