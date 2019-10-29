Обстрелы продолжаются: в штабе рассказали о ситуации на Донбассе

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За прошлые сутки, 28 октября, на Донбассе пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"28 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 8 обстрелов. Дважды неподалеку Невельского велся огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Еще два обстрела из минометов калибра 82 мм вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов боевики устроили у Гнутово. Вблизи Водяного и Красногоровки оккупанты применили автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Неподалеку Марьинки враг ударил из стрелкового оружия, а у Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов. Пять раз из автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно оккупанты ударили у Золотого-4 (за пределами участка разведения). Вблизи Луганского боевики стреляли с АГС, неподалеку Попасной – из стрелкового оружия. У Майского враг применил автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

"Вчера, 27 октября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - рассказали в ООС.

Напомним, 27 октября на Донбассе боевики 13 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Как сообщали новости "Сегодня", пока на фронте напряженная обстановка, президент Владимир Зеленский встретился с добровольцами. В Золотом президент пообщался с местными жителями и военными, чтобы узнать настроения по вопросу разведения войск. Также Владимир Зеленский спросил ребят, почему они здесь стоят, какой их мотив, рассказал, что жители за отвод войск, и сказал добровольцам, чтобы они убрали оружие.

Позже Зеленский поделился впечатлениями от этой поездки на Донбасс, отметив, что были весьма эмоциональные разговоры. Также глава государства сообщил, что украинские войска в Золотом готовы к отводу.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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