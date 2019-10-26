Обстрелы продолжаются: военные рассказали о ситуации на Донбассе

За прошедшие сутки ранения получили трое украинских бойцов, сообщили в штабе операции Объединенных сил

Фото: facebook.com/pg/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 25 октября, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил (ОС) из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр операции ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов:

неподалеку Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм;

у Красногоровки – из СПГ (станковый противотанковый гранатомет) и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Водяного и один раз в районе Авдеевки – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов:

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дважды вблизи Новозвановка – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Хутора Свободного – из стрелкового оружия;

у Луганского – из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

неподалеку Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

вблизи Луганского – из автоматических гранатометов;

в районе Майского – из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.

Вчера, 25 октября, ранения получили трое военнослужащие Объединенных сил. Один – в результате обстрела, двое – во время подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций.

С начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.

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Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник вел огонь из подствольных гранатометов у хутора Свободного и из СПГ – неподалеку Новолуганского.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, на днях на Донбассе украинская армия снова понесла потери – 23 октября погиб боец бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Дмитрий Антыков .

А вот 22 октября были 24 обстрела и серьезные потери ВСУ. Как сообщали новости "Сегодня", противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковых управляемых ракетам (ПТУР). Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов.

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