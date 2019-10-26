Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

Обстрелы продолжаются: военные рассказали о ситуации на Донбассе

26 октября, 07:27

За прошедшие сутки ранения получили трое украинских бойцов, сообщили в штабе операции Объединенных сил

Фото: facebook.com/pg/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pg/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 25 октября, боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил (ОС) из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр операции ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов:

  • неподалеку Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм;
  • у Красногоровки – из СПГ (станковый противотанковый гранатомет) и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды вблизи Водяного и один раз в районе Авдеевки – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов;
  • неподалеку Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов:

Реклама

  • дважды вблизи Новозвановка – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Хутора Свободного – из стрелкового оружия;
  • у Луганского – из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • неподалеку Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
  • вблизи Луганского – из автоматических гранатометов;
  • в районе Майского – из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.

Вчера, 25 октября, ранения получили трое военнослужащие Объединенных сил. Один – в результате обстрела, двое – во время подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций.

С начала текущих суток боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В тренде
Боевики на Донбассе дали пленному журналисту Асееву 15 лет тюрьмы
Станислав Асеев. Фото: "Вільне слово"

Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник вел огонь из подствольных гранатометов у хутора Свободного и из СПГ – неподалеку Новолуганского.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, на днях на Донбассе украинская армия снова понесла потери – 23 октября погиб боец бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Дмитрий Антыков .

А вот 22 октября были 24 обстрела и серьезные потери ВСУ. Как сообщали новости "Сегодня", противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковых управляемых ракетам (ПТУР). Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс боевики ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Весьма неожиданно": У Путина отреагировали на требование Киева распустить "Л/ДНР"Политика
Огненные 273 метра: в сети появилось видео уникальной операции ВСУ
Огненные 273 метра: в сети появилось видео уникальной операции ВСУУкраина
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделю
Прячьте зонты подальше: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по ДонбассуУкраина
Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: появились подробности
Россия завезла на Донбасс электромагнитное оружие: появились подробностиДонбасс
Сивохо с нардепами приехали на Донбасс: опубликованы фото
Сивохо с нардепами приехали на Донбасс: опубликованы фотоПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...