Обстрелы продолжаются: военные рассказали о ситуации на Донбассе

В пятницу, 8 ноября, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП (боевая машина пехоты), гранатометов различных систем и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела:
- неподалеку Водяного, что на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов;
- у Лебединского – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
- вблизи Гнутово – из СПГ (станковый противотанковыйгранатомет), крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
8 обстрелов боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- у Орехова – из вооружения БМП-2, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Луганского – из автоматических гранатометов;
- в районе Золотого (за пределами участка разведения) – из стрелкового оружия;
- у Железного – из крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку Зайцевого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку от Южного – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов;
- у Крымского – из пушек БМП-1 и БМП-2, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы.
За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных накануне, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.
Ранее сообщалось, что оккупационные войска не подтвердили готовность к разведению сил в районе Петровского, чем сорвали процесс и международные договоренности.
Как сообщали новости "Сегодня", изначально разведение в районе Петровского планировалось на 4 ноября, но враг сорвал этот процесс. Однако 7 ноября было констатировано, что в районе Петровского последнее нарушение режима тишины было 30 октября и условие семи дней без стрельбы было выдержано. Командующий ООС рассказал о ситуации в Петровском.
Позже Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что Трехсторонняя контактная группа договорилась о новой дате разведения в Петровском.
7 ноября начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак и глава МВД Арсен Аваков рассказали временному поверенному по делам США в Украине Уильяму Тейлору и послу Франции в Украине Этьену де Понсену о ситуации на участках разведения сил. Они отметили, что режим тишины соблюдается и можно разводить войска. Подробней смотрите в сюжете:
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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