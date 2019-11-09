Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
27,16

Обстрелы продолжаются: военные рассказали о ситуации на Донбассе

9 ноября, 07:32

Боевики продолжили обстрелы позиций украинских военных

Военные в зоне ООС. Фото: Минобороны Украины

Военные в зоне ООС. Фото: Минобороны Украины

В пятницу, 8 ноября, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП (боевая машина пехоты), гранатометов различных систем и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела:

  • неподалеку Водяного, что на Приазовье – из ручных противотанковых гранатометов;
  • у Лебединского – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
  • вблизи Гнутово – из СПГ (станковый противотанковыйгранатомет), крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

8 обстрелов боевики осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

Реклама

  • у Орехова – из вооружения БМП-2, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • вблизи Луганского – из автоматических гранатометов;
  • в районе Золотого (за пределами участка разведения) – из стрелкового оружия;
  • у Железного – из крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды неподалеку Зайцевого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Южного – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов;
  • у Крымского – из пушек БМП-1 и БМП-2, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы.

За прошедшие сутки, 8 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. Также, от ранений полученных накануне, в лечебном учреждении скончался еще один украинский воин.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска не подтвердили готовность к разведению сил в районе Петровского, чем сорвали процесс и международные договоренности.

Как сообщали новости "Сегодня", изначально разведение в районе Петровского планировалось на 4 ноября, но враг сорвал этот процесс. Однако 7 ноября было констатировано, что в районе Петровского последнее нарушение режима тишины было 30 октября и условие семи дней без стрельбы было выдержано. Командующий ООС рассказал о ситуации в Петровском.

Позже Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что Трехсторонняя контактная группа договорилась о новой дате разведения в Петровском.

7 ноября начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак и глава МВД Арсен Аваков рассказали временному поверенному по делам США в Украине Уильяму Тейлору и послу Франции в Украине Этьену де Понсену о ситуации на участках разведения сил. Они отметили, что режим тишины соблюдается и можно разводить войска. Подробней смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс боевики ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеркальное разведение сил на Донбассе: все подробности
Зеркальное разведение сил на Донбассе: все подробностиУкраина
Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видео
Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видеоУкраина
На Донбассе пограничники поймали боевика
На Донбассе пограничники поймали боевика "ДНР"Донбасс
Добровольца Дениса Янтаря обвинили в
Добровольца Дениса Янтаря обвинили в "зачистках": он ответилДонбасс
Украина не может платить пенсии в ОРДЛО: министр Коляда назвала причину
Украина не может платить пенсии в ОРДЛО: министр Коляда назвала причинуЭкономика
Боевики
Боевики "Л/ДНР" дезертируют и специально калечат себя: Россия приняла мерыДонбасс

Новости партнеров

Loading...
загрузка...