Очаровательный медвежонок родился в зоопарке Мариуполя (видео)

Косолапый малыш есть манную кашу и гуляет по всей территории зоопарка, закрытого на карантин

Пополнение в Мариупольском зоопарке – в семье бурых медведей со звездными именами Потап и Настя родился малыш. Почти два месяца медвежонок прожил с родителями, теперь им занимаются люди. Чем кормят и какое имя дали косолапому, узнали новости "Сегодня"

Медвежонка забрали от родителей, когда ему исполнилось полтора месяца. Теперь им занимаются киперы. Но уже летом его поселят в отдельный вольер.

"Сейчас он живет у нас в теплой комнате. У него свой манежик. Кормим его днем четыре раза, и вечером три раза. Варим кашицу манную. Борщик, супчик, пюрешку. Всё ест. И даем еще отварные яйца по чуть-чуть", – рассказывает кипер Галина Заморахина.

Потап и Настя – опытные родители. Выросли в этом зоопарке. И уже четвертый год подряд у них появляется потомство.

"Уже появились и Герда, и Балуша, и Мишель. Вот Михаил Потапович. Настя очень хорошая мама, но очень такая характерная. Ну а Потап – он такой увалень. Добродушный, ласковый. Очень любит, когда ему спинку гладят. Массаж делаем. Конфетки любит. Мороженое с руки кушать", – говорит кипер Наталья Луценко. В тренде На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: в рядах ВСУ потери

Медвежонок в основном ест и спит. Но когда гуляет, бегает почти по всей территории зоопарка, посторонних людей здесь нет. Из-за карантина посетителей сюда не пускают.

"Тепло пошло, сейчас люди должны ходить. Надо накапливать какие-то деньги, чтоб зиму прожить. А здесь видите, как раз карантин. Когда он еще кончится. Ну, будем напрягать все силы, чтоб мы не замерзли, и было нам что кушать", – говорит Савелий Вашура, директор зоопарка.

В зоопарке уверяют, что временные ограничения на животных никак не влияют. Кормят их достаточно, убирают вовремя. И ожидают новые пополнения.

А вот хищники Запорожского зоопарка оказались на грани голода из-за коронавируса. Заведение закрыто для посетителей, выручки от билетов нет. Поэтому средств на еду для животных не хватает.

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