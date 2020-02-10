Очень мясной день в "ЛНР": Доктор Смерть назвал новые потери боевиков

В последние дни местные боевики т.наз. "Луганской народной республики", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе несут тяжелые потери.
Об этом медик из Енакиево Донецкой области Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", сообщает на своей странице в Facebook.
По его словам, это очень "мясной" день в "ЛНР". "Возможно, самый "мясной" за год с лишним", – пишет блогер.
По данным "Доктора Смерть", за сутки с небольшим боевики потеряли в районе оккупированного Первомайска как минимум три человека.
В оккупированной Голубовке (бывший Кировск) был уничтожен минимум один оккупант.
В районе Кадиевки (бывший Стаханов) тяжелые ранения получили семь боевиков, при этом двое из них скончались в госпитале. Для спасения жизней остальных оккупантов пришлось заказывать кровь в соседнем Алчевске.
"Все "мясо", по слухам, с северного направления (Орехово и окрестности). В большинстве осколочные раны, надеюсь, все боевые, а не несчастные случаи", – пишет Чернов.
Напомним, в районе контролируемого ВСУ поселка Орехово, расположенного на трассе "Бахмутка", постоянно происходят боестолкновения украинских военных с оккупантами.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что противник несет потери, подрываясь на своих же минах в результате хаотичного минирования местности. Только с начала февраля на своих же минных полях погибли шесть боевиков .
Также сообщалось, что боевик из автомата застрелил товарища после употребления спиртных напитков , а руководство оккупантов пытается в этом обвинить подразделения ОС.
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