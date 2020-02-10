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Очень мясной день в "ЛНР": Доктор Смерть назвал новые потери боевиков

10 февраля, 05:30

Пятеро оккупантов были уничтожены, еще пятеро – тяжело ранены

Могилы боевиков в Донецке

Могилы боевиков в Донецке / Фото: vlada.io

В последние дни местные боевики т.наз. "Луганской народной республики", наемники из РФ и кадровые российские военные на Донбассе несут тяжелые потери.

Об этом медик из Енакиево Донецкой области Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, это очень "мясной" день в "ЛНР". "Возможно, самый "мясной" за год с лишним", – пишет блогер.

По данным "Доктора Смерть", за сутки с небольшим боевики потеряли в районе оккупированного Первомайска как минимум три человека.

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В оккупированной Голубовке (бывший Кировск) был уничтожен минимум один оккупант.

В районе Кадиевки (бывший Стаханов) тяжелые ранения получили семь боевиков, при этом двое из них скончались в госпитале. Для спасения жизней остальных оккупантов пришлось заказывать кровь в соседнем Алчевске.

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"Все "мясо", по слухам, с северного направления (Орехово и окрестности). В большинстве осколочные раны, надеюсь, все боевые, а не несчастные случаи", – пишет Чернов.

Напомним, в районе контролируемого ВСУ поселка Орехово, расположенного на трассе "Бахмутка", постоянно происходят боестолкновения украинских военных с оккупантами.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что противник несет потери, подрываясь на своих же минах в результате хаотичного минирования местности. Только с начала февраля на своих же минных полях погибли шесть боевиков .

Также сообщалось, что боевик из автомата застрелил товарища после употребления спиртных напитков , а руководство оккупантов пытается в этом обвинить подразделения ОС.

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Источник: Сегодня

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