После освобождения поселка украинской армией оккупанты после себя оставили много «сюрпризов» в виде мин и растяжек

Фото: Facebook/ООС

Очередной город-призрак на Донбассе: новые фото разрушенного Широкино https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE 2019-08-05T11:18:00+03:00 Донбасс После освобождения поселка украинской армией оккупанты после себя оставили много «сюрпризов» в виде мин и растяжек

В Донецкой области поселок Широкино давно превратился в город-призрак из-за активных боевых действий и регулярных обстрелов боевиками. Когда-то это был курорт, куда к побережью Азовского моря приезжали отдыхать туристы. В поселке был собственный пивзавод и мебельный цех. Там насчитывалось около 700 домов и более 1800 местных жителей. В штабе Объединенных сил показали, как поселок выглядит сегодня.

Широкино находится в 15 километрах от Мариуполя. Это было популярно место для отдыха на море, но война, которую принесла Россия, превратила поселок в руины, а зрелище стало больше напоминать Чернобыль. Люди из Широкино бежали в результате обстрелов российских оккупантов, спасая свою жизнь. Российские войска и их наемники обстреливали село с особой ненавистью и яростью. Вследствие "братской любви" и многочисленных обстрелов из тяжелой артиллерии и минометов уничтожено почти все в деревне.

"Виды просто удручающие: все без исключения дома лежат в руинах и не пригодны для жизни, разрушены многочисленные санатории, детские лагеря, сельский совет, школа, дом культуры и другие важные объекты инфраструктуры. Все полностью поросло травой и кустарниками, в гаражах и на улицах стоят, сгорев дотла, автомобили, вблизи домов лежат детские игрушки и повсюду осколки от снарядов. О местной церкви вообще отдельный разговор. Оккупанты цинично обстреляли ее – последствия разрушений четко показывают, с какой стороны вели огонь. Она стоит разгромленной, российские мародеры вывезли оттуда все церковное имущество. Само побережье сплошь заминировано на случай атаки с моря", – отметили в ООС.

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Поселок был освобожден в 2016 году и сейчас под контролем украинской армии. Позиции российско-оккупационных войск в настоящее время проходят в нескольких сотнях метров от крайних домов в селе.

"Село полностью заминировано российскими оккупантами, иногда до сих пор во дворах бывших жителей лежат неразорвавшиеся снаряды и мины. Внутрь жилых домов заходить строго запрещено, не исключено, что там врагом оставлены минно-взрывные ловушки. Можно спокойно перемещаться только по асфальтированной дороге и отдельных местах, где точно мы знаем, что нет никакой опасности. Многострадальное Широкино – поселок-призрак, последние местные жители покинули его еще в начале 2016-го. С тех пор оно полностью мертвое. Сейчас им блуждают только украинские военные. Возможно со временем, после нашей непременной победы над русскими оккупантами, сюда вернутся люди, и оно оживет в буквальном смысле этого слова. Конечно, очень хочется, чтобы дети здесь снова ходили в школу и росли на своей родной земле", – рассказывает морской пехотинец Даниил.

Военные отмечают, что в последнее время враг вновь активизировался на этом направлении, несмотря на новое "хлебное перемирие".

Новости "Сегодня" ранее показывали другой город-призрак, как выглядел захваченный боевиками Луганск в 2014 году.

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