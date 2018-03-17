Очередные фейки: Россия снимает видео о войне на Донбассе

Сегодня, 18:00

К сьемкам привлекают российские СМИ

 

Фото: GETTY
Фото: GETTY

Российские военные пропагандисты снимают очередные фейковые видеоматериалы антиукраинского направления о войне на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны полковник Максим Праута.

"По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Центром информационного противоборства Южного военного округа ВС РФ, в Новочеркасске, начата подготовка очередного цикла фейковых видеоматериалов антиукраинской направленности на временно оккупированных территориях Донбасса", – сказал он.

Кроме того, по его словам, к съемкам привлекались российские СМИ и депутаты российских оккупационных администраций. 

Напомним, с 5 марта на Донбассе было объявлено перемирие, однако боевики нарушили его в тот же день, а также регулярно нарушали и в последующие дни, за исключением редких моментом режима тишины. 

В свою очередь, глава наблюдателей ОБСЕ Александр Хуг заявлял, что после объявления о прекращении огня уровень насилия на линии столкновений снизился на 82%.

Как сообщала на днях разведка, Россия тайно готовит "казаков" у границ Украины. В Минобороны рассказали, зачем "казачьи" подразделения хотят отправить на территорию Украины.
Россия, Донбасс, боевики, пропаганда

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Источник:

УНИАН

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