Один погиб и шестеро раненых: ВСУ снова понесли потери на Донбассе

С начала суток подконтрольные России боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с применением запрещенных "Минском" оружия.
В частности, как сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил, три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- вблизи населенного пункта Пески – противник выпустил две мины из миномета калибра 82-мм и вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- около Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Невельского – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
Также два обстрела были совершены по позициям в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- вблизи Луганского – 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, а также стреляли из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе населенного пункта Нижнетеплое – из противотанкового ракетного комплекса.
В результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевое поражение.
На своей странице в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий назвал имя погибшего военного – им оказался контрактник из 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев Игорь Гавриляк, 1986 года рождения. Он погиб около Попасной.
Напомним, ранее стало известно, как украинские военные подавили огневую точку противника после многочисленных нарушений Минских соглашений.
Кроме того, мы сообщали о том, что 27 февраля ВСУ также понесли потери на Донбассе – один украинский воин погиб и один получил ранения.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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