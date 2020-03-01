Один погиб и шестеро раненых: ВСУ снова понесли потери на Донбассе

33-летний Максим Козицкий был убит в результате нарушения режима "тишины" под Попасной

С начала суток подконтрольные России боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с применением запрещенных "Минском" оружия.

В частности, как сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил, три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

вблизи населенного пункта Пески – противник выпустил две мины из миномета калибра 82-мм и вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

около Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Невельского – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Также два обстрела были совершены по позициям в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

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вблизи Луганского – 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, а также стреляли из крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Нижнетеплое – из противотанкового ракетного комплекса.

В результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевое поражение.

На своей странице в Facebook глава Львовской ОГА Максим Козицкий назвал имя погибшего военного – им оказался контрактник из 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев Игорь Гавриляк, 1986 года рождения. Он погиб около Попасной.

В тренде Запрещенное оружие и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Напомним, ранее стало известно, как украинские военные подавили огневую точку противника после многочисленных нарушений Минских соглашений.

Кроме того, мы сообщали о том, что 27 февраля ВСУ также понесли потери на Донбассе – один украинский воин погиб и один получил ранения.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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