Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Один вражеский обстрел и потери боевиков: как прошли сутки на Донбассе

17 апреля, 07:13

Тина Наринецкая

Потерь в рядах ВСУ за сутки не было

За прошлые сутки, 16 апреля, боевики в целом соблюдали "режим тишины". Военные зафиксировали только один случай открытия огня по позициям украинских сил. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

Огонь велся вблизи поселка Пески. Оккупанты применили автоматические станковые гранатометы.

Реклама

"Потерь среди наших защитников результате вражеского обстрела не было", – отметили в ООС.

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"

Вражеский обстрел украинские военные без ответа не оставили – ударили из штатного вооружения. По данным разведки, оккупанты понесли потери – был ранен один российский наемник.

Напомним, 15 апреля боевики устроили три обстрела позиций ВСУ на Донбассе. Потерь в рядах украинских военных не было.

А 14 апреля оккупанты девять раз обстреляли украинские позициина Донбассе. Два бойца ВСУ были ранены, еще один – получил боевое поражение.

Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс ВСУ боевики обстрелы запрещенное оружие ООС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 16 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 16 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 17 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 17 апреля и все подробности из регионовУкраина
"Украина или смерть": что значит шеврон с черепом у Зеленского на камуфляжеПолитика
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен
Украина под замком: в каких областях и на сколько введен "комендантский час"Другие регионы
Новый обмен пленными на Донбассе: главные подробности, фото и видео
Новый обмен пленными на Донбассе: главные подробности, фото и видеоПолитика
Как ВСУ уничтожили КамАЗ и
Как ВСУ уничтожили КамАЗ и "Урал" боевиков: появилось видеоДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...