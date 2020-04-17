Один вражеский обстрел и потери боевиков: как прошли сутки на Донбассе

Потерь в рядах ВСУ за сутки не было

За прошлые сутки, 16 апреля, боевики в целом соблюдали "режим тишины". Военные зафиксировали только один случай открытия огня по позициям украинских сил. Потерь в рядах ВСУ нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"За прошедшие сутки российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

Огонь велся вблизи поселка Пески. Оккупанты применили автоматические станковые гранатометы.

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"Потерь среди наших защитников результате вражеского обстрела не было", – отметили в ООС.

Вражеский обстрел украинские военные без ответа не оставили – ударили из штатного вооружения. По данным разведки, оккупанты понесли потери – был ранен один российский наемник.

Напомним, 15 апреля боевики устроили три обстрела позиций ВСУ на Донбассе. Потерь в рядах украинских военных не было.

А 14 апреля оккупанты девять раз обстреляли украинские позициина Донбассе. Два бойца ВСУ были ранены, еще один – получил боевое поражение.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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