Одни в морге, вторые – на нейтралке: "Доктор Смерть" рассказал об огромных потерях боевиков в Горловке

Сегодня, 04:26

Боевые действия шли от Пантелеймоновки до Дебальцево

Фото: vlada.io
Фото: vlada.io

Потери боевиков "3-й отдельной мотострелковой бригады армии ДНР" в районе Горловки от Пантелеймоновки на юго-западе до Дебальцево на юго-востоке составили два десятка человек убитыми.

Об этом врач из Енакиево Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", пишет на своей странице в Twitter.

По его данным, в течение недели, 14-20 мая, городскую больницу Горловки №2 поступили 25 тяжелораненых боевиков, тела еще девяти человек были доставлены сразу в морг. Четверо раненых бандитов скончались в больнице, тела троих находятся в морге Дебальцево, еще от троих до семи уничтоженных – на нейтральной полосе.

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Напомним, что, кроме двух десятков убитых боевиков, о которых рассказал Чернов, в бою под Горловкой 21 мая, когда боевики атаковали контролируемый ВСУ поселок Южное (Чигари) были уничтожены восемь и ранены десять боевиков "ДНР". Украинские военные тоже понесли потери – погибли двое наших защитников погибли и восемь были ранены. 

Напомни, что за неделю в период с 7 по 13 мая большие потери были и у ВСУ и у боевиков. Тогда наши военные войска потеряли два бойца убитыми и 23 ранеными. У боевиков дела были куда хуже – 16 убитых и 34 раненных.Фото 

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"Сегодня"

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