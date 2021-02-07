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Одним абзацем об обострении на Донбассе

7 февраля, 00:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В субботу погибли двое украинских военных

На Донбассе – очередное обострение ситуации. В субботу снова усилились обстрелы со стороны российских наемников, вследствие чего за день были ранены трое украинских военных.

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Что происходило на Донбассе в субботу, 6 февраля.

В течение прошедших суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня – стреляли в частности у Красногоровки, Песков, Новозвановки и Пивденного. Около 13:00 боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, вследствие чего двое украинских военнослужащих получили ранения в районе Торецкого и Северодонецка. Около 18:00 боевики открыли огонь из стрелкового оружия вблизи Песков – был ранен один боец ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Марьинка трое бойцов ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве и двое из них погибли, третий тяжело ранен.

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Напомним, в главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что командование оккупантов стало активней применять на фронте диверсионные группы и снайперов, а на передовые позиции заехали российские саперы для установки минных полей.

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Донбасс боевики раненые обстрелы обострение
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