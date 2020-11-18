Одного из главарей "ЛНР" приговорили к 15 годам заключения

Сейчас злоумышленник находится в розыске

Главаря одной из террористических группировок так называемой "ЛНР" заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

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Как рассказали в пресс-службе СБУ, житель временно оккупированной Брянки Луганской области в ​​2015 году добровольно присоединился к террористической группировке "15-й батальон территориальной обороны народной милиции ЛНР "Брянка СССР".

До июля 2017-го он был заместителем командира террористического подразделения и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Сейчас боевик скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей. Осужденного объявили в розыск.

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Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила одного из начальников боевиков Донбасса. В 2014 году злоумышленник присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Он был так называемым "заместителем начальника управления МГБ ДНР".

Также напомним, контрразведка СБУ задержала боевика "ЛНР", который находился в общегосударственном розыске. Задержанному грозит до 15 лет тюремного заключения.

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