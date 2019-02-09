Офицер Нацгвардии на Донбассе попался на взятке: опубликованы фото
Взятка в Нацгвардии - офицер попался на взятке
На Донбассе сотрудниками военной прокуратуры совместно со следователями Государственного бюро расследований и полицейскими на взятке был задержан командир роты резерва воинской части – капитан Национальной гвардии Украины.
Как сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, офицер вымогал и получил неправомерную выгоду в размере 13 800 гривен (500 долларов) за помощь в подписании контракта на прохождение воинской службы в этой воинской части.
После получения второй части взятки в размере 7800 гривен полицейский был задержан, а предмет неправомерной выгоды изъяли.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия, после которых будет решаться вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрания ему меры пресечения.
Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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