Офицер ВСУ показал фото погибшего в ОРДЛО американца

Гражданин США в 2015 году поехал на Донбасс с "гуманитарной миссией", родные искали его три года

На одном из кладбищ оккупированной территории Донбасса обнаружена могила 30-летнего гражданина США, приехавшего в ОРДЛО для того, чтобы помогать жителям и оккупантам, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в соцсети Facebook.

"Встретили его как принято в орко-республиках. Тело недавно нашли сокрытым на одном из кладбищ Дырляндии. Родные искали три года. Обычная повседневность оккупационной власти", – отмечено в сообщении.

В российских СМИ идет речь о том, что погибший американец – Уильям Пол Рейли весной 2015 года приехал в Ростовскую область России "с гуманитарной миссией и собрался помогать жителям Донбасса и ополчению". В Ростове он находился несколько дней, после чего поехал на восток Украины. Последний раз выходил на связь 24 июня 2015 года. Родители погибшего гражданина США уже уведомлены о смерти сына.





Недавно Анатолий Штефан "Штирлиц" назвал потери противника за месяц. В ноябре в подразделениях российско-оккупационных войск т.наз. "Л/ДНР" были уничтожены около 65 боевиков и около 90 наемников получили ранения различной степени тяжести. Еще было несколько небоевых потерь у врага.

Также "Штирлиц" сообщал об уничтожении предателя Украины из Славянска.

Напомним, ранее на Донбассе в результате ДТП умер воевавший на стороне боевиков житель Луганской области Алексей Челяев.