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Офицер ВСУ рассказал, где боевики понесли огромные потери

8 мая, 09:35

Игорь Тимофеев

Украинские военные потрепали «морпехов ДНР» и «казачков» в Алчевске

Могилы боевиков в Донецке

Могилы боевиков в Донецке / Фото: vlada.io

Потери боевиков т.н. "Л/ДНР" на Донбассе в последние сутки составили 12 человек убитыми и ранеными. Семеро оккупантов были уничтожены, еще пятеро – оказались в госпиталях с ранениями различной степени тяжести.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Telegram.

По его данным, безвозвратные потери российско-оккупационных войск (т.наз. "200-е") 7 мая распределились следующим образом:

  • пятеро – из "4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го АК ЛНР", которая дислоцируется в оккупированном Алчевске Луганской области и атакует украинских военных в районе Золотого (Попасной) и трассы Бахмутка.
  • еще два уничтоженных боевика служили в т.наз. "9-м отдельном штурмовом полку морской пехоты 1 АК ДНР" (Новоазовск), ведущего боевые действия в районе контролируемого ВСУ Мариуполя.

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Санитарные потери (т.наз. "300-е") понесли оккупанты в "9-м полку ДНР" и "4-й омбр ЛНР" – по двое. Еще один раненный боевик служил в т.наз. "1-й отдельной мотострелковой бригаде ДНР", которая базируется в Кальмиусском (бывшем Комсомольском) в Старобешевском районе Донецкой области и ведет боевые действия в районе оккупированного Докучаевска и в районе контролируемого ВСУ Волновахи.

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На Донбассе боевики устроили 15 обстрелов: в рядах ВСУ – потери

За прошлые сутки, 7 мая, российские боевики устроили 21 обстрел на Донбассе, шесть военнослужащих получили ранения.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что боевики на Донбассе в апреле 2020 годапотеряли убитыми и ранеными почти сто человек.

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Донбасс штирлиц ответка потери боевиков Штефан 9 полк

Источник: Сегодня

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