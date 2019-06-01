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Офицер ВСУ рассказал о потерях боевиков на Донбассе за май

1 июня, 09:05

Игнорируя Минские договоренности, в мае российско-оккупационные войска каждый день провоцировали подразделения ОС

Фото: facebook.com/ukrop.bc
Фото: facebook.com/ukrop.bc.

В течение мая воины Объединенных сил нанесли оккупантам значительный урон. Об этом сообщил в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Игнорируя Минские договоренности, в мае российско-оккупационные войска каждый день провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, диверсионными группами и огнем снайперов. По итогам мая в подразделениях российско-оккупационных войск "л/днр" были ликвидированы около 54 оккупантов и около 82 оккупантов получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили 11 оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, ДТП), и 10 получили ранения", – написал он.

Данная цифра, по его словам, может отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков и российскими военными потерь.

"Кураторы из РФ предписывают систематически занижат официальное количество погибших и раненых, в связи с низким так называемым призывом на "военную службу по контракту" и нежеланием в последнее время защищать так называемые границы республики. Большинство боевиков участвовавших в боевых действиях в первые годы войны, уже разочарованы идеями "русского мира" и т.н. "Новороссии" и увольняются из подразделений российско-оккупационных войск", – написал "Штирлиц".

Ранее офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель.


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Тег Донбасс, штирлиц, боевики Донбасса, ООС, потери боевиков

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