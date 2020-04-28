Офицер ВСУ уточнил потери боевиков за последние дни

Два полка и одна бригада оккупантов понесли потери

Потери боевиков т.н. "Л/ДНР" на Донбассе в последние двое суток составили восемь человек убитыми и ранеными. Три оккупанта были уничтожены, еще пятеро – оказались в госпиталях с ранениями различной степени тяжести.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Telegram.

По его данным, потери российско-оккупационных войск 27 апреля составили пять человек, из них:

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Безвозвратные – два человека, служивших в т.н. "11-м отдельном мотострелковом полку "Восток" 1-го армейского корпуса ДНР", о котором известно, что он дислоцируется в оккупированной Макеевке. Кроме того, два боевика из этого же полка получили ранения.

В то же день ранение получил боевик из т.н. "9-го отдельного штурмового полка морской пехоты 1 АК ДНР" (Новоазовск), ведущего боевые действия в районе контролируемого ВСУ Мариуполя.

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Офицер сообщает, что, по уточненным данным, 26 апреля потери боевиков составили три человека: один был уничтожен, двое получили ранения. Все они служили в т.н. "4-й отдельной мотострелковой бригаде 2-го АК ЛНР", которая дислоцируется в оккупированном Алчевске.

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Напомним, сутками ранее, 27 апреля, российские боевики устроили 9 обстрелов на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, в ответ украинские военнослужащие уничтожили двух оккупантов и еще троих ранили.

26 апреля оккупанты 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Двое украинских воинов получили ранения. Ответным огнем украинским военнослужащим удалось ранить одного оккупанта.

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