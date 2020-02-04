Огонь из минометов и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

Фото: "Сегодня"

За прошлые сутки, 3 февраля, боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен, еще один – получил боевую травму, сообщили в пресс-центре ООС.

"3 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил восемь обстрелов:

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четыре раза неподалеку Павлополя велся огонь из минометов калибра 82 мм – противник выпустил 28 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия;

рядом с Опытным стреляли из противотанкового ракетного комплекса – враг совершил 2 выстрела;

дважды в районе Авдеевки ударили из станкового противотанкового гранатомета – 9 выстрелов, также противник устроил обстрел из стрелкового оружия;

вблизи Песков боевики применили ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано четыре вражеских обстрела:

дважды рядом с Новотошковским стреляли из миномета калибра 120 мм – 9 мин;

неподалеку Орехово велся огонь из 120-мм миномета – противник выпустил 5 мин;

в районе Новолуганского ударили из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 3 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения", – рассказали в ООС.

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Напомним, 2 февраля боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда двое военнослужащих были ранены, еще один – получил боевую травму.

Также сообщалось, что в последние дни на Донбассе особенно "жарко" на северном участке фронта, т.е. в Луганской области, где боевики неоднократно провоцировали украинских военных и получали адекватный ответ.

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