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Огонь из запрещенного оружия и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

19 июня, 07:17

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

У Авдеевки работал вражеский снайпер

За прошлые сутки, 18 июня, российские боевики устроили 14 обстрелов на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

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"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" огонь велся:

  • у Авдеевки боевики применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также у этого населенного пункта работал вражеский снайпер;
  • у Марьинки оккупанты четыре раза ударили из ручных, автоматических противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили:

  • вблизи Крымского враг выпустил 7 мин из минометов калибра 120 мм и дважды стрелял из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • у Орехово оккупанты три раза открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один наш защитник погиб, и еще один воин получил ранения", – рассказали в ООС.

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По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили один вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции оккупантов.

Ранее мы сообщали, что украинские военные из 24-й бригады имени короля Данила уничтожили склад боеприпасов боевиков.

Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

Что сейчас происходит на Донбассе – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики потери обстрелы запрещенное оружие ООС

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