Огонь вплотную подошел к Северодонецку: жители готовятся к эвакуации (видео)

В Луганской области, где продолжаются масштабные пожары, ветер продолжает разгонять огонь, который уже подошел вплотную к городу Северодонецку.

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Об этом местные жители рассказали сайту "Сегодня".

Как видно на многочисленных видео, над городом стоит красное зарево.

По словам очевидцев, в Северодонецке нечем дышать из-за сильного смога, люди плотно закрывают окна. Помимо смога рассказывают о сильном ветре.

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Местные жители также рассказали, что воду пока не отключали, но начались перебои со светом. Также пропадает интернет.

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На окраинах Северодонецка много машин скорой помощи.



Эвакуацию Северодонецка пока не объявляли, но местные жители готовятся к ней.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области, где 30 сентября возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки, продолжается ликвидация масштабных пожаров вблизи нескольких населенных пунктов, наихудшая ситуация в Трехизбенке, Кряковке и Муратово.

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В Станично-Луганском районе в с. Красная Таловка в результате возгорания травы загорелись 4 жилых дома.

Борьбу спасателей с огнем значительно усложняет сильный порывистый ветер, который приводит к распространению пожаров.

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