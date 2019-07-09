Огромные воронки и разрушенный дом: боевики обстреляли Водяное

Вражеский снаряд попал прямо в дом, в результате чего здание сгорело

Фото пресс-центра ООС.

Боевики на Донбассе обстреляли Водяное. В результате обстрела уничтожен дом. Также в окрестностях населенного пункта зафиксировано пять огромных воронок. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Вооруженные формирования РФ вновь прибегают к систематическим обстрелам мирных населенных пунктов. 8 июля не стало исключением, поскольку оккупанты, с 2:20 до 2:50, обстреляли Водяное", – говорится в сообщении.

В результате обстрела наблюдательной группой УС СЦКК (украинской стороны Совместного центра координации и контроля – ред.) во время проведения фотофиксации установила, что огонь противник вел по направлению Ужовки, применив при этом артиллерийские системы калибра 122 мм.

"Вражеский снаряд попал прямо в дом, в результате чего здание сгорело. Когда произошел инцидент, хозяев в доме не было, поэтому обошлось без жертв. Также, на окраине Водяного зафиксировано пять огромных воронок", – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что "оккупант сознательно делает жизнь мирных жителей невыносимой, поскольку ежедневно своими обстрелами подвергает их опасности".

Напомним, украинские военные зафиксировали обстрел позиции Объединенных сил вблизи Марьинки, который осуществлялся боевиками из жилых кварталов населенного пункта Александровка.

Как сообщали "Сегодня", 8 июля боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, из них семь раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также враг бил из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Однако за такие действия боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери.

Также мы показывали видео, как ВСУ ювелирно точно разбомбили позиции боевиков на Луганском направлении. Бойцы 54-й бригады нанесли серьезнейший урон врагу, сравняв до основания некоторые постройки и склад с боеприпасами.

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