Охотники на снайперов: стало известно, как работает украинский спецназ

Бойцы антиснайперских групп проводят по три тренировки в неделю

Украинский снайпер. Фото: Сегодня

Когда в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе активизируются вражеские снайперы, чтобы уменьшить риски для украинских военных – на передовую выходят контр-снайперские группы.

В них входят профессионалы, способные с большого расстояния уничтожить врага. Они крайне редко позволяют себя снимать и почти никогда не дают интервью, но для корреспондентов "Сегодня" сделали исключение и пригласили на свою тренировку.

"Ты восстанавливаешь дыхание с пульсом. И ты настраиваешься. Ловишь свою точку, и когда ты готов стрелять, ты нажимаешь", – объясняет один из бойцов.

На этом полигоне они оттачивают свое мастерство трижды в неделю. Учатся тщательно маскироваться, терпеливо наблюдать и метко стрелять из разных видов оружия. В частности, из винтовки "Баррет", которую используют для поражения военной техники – это оружие может уничтожать цели на расстоянии в два километра.

"Реально можно поразить БТР, БМП. Также военную технику, грузовые автомобили", – отметил снайпер.

Однако главная задача этих ребят – уменьшить риски украинских армейцев на передовой: они охотятся на вражеских снайперов.

А вот на передовой, недалеко от Марьинки, где до позиций боевиков всего несколько десятков метров, из-за потерь, нанесенных вражескими стрелками, стали все чаще задействовать анти-снайперов.

"Активность их уменьшаем. Они боятся нашей работы. Вообще, даже один выстрел в их сторону – это уже угнетает их моральное состояние. Уменьшает движение где-то на час, как минимум. Но есть места, где их это не учит. Мы приезжаем, отрабатываем", – рассказал снайпер.

Бойцы говорят, что возле Марьинки враг несет втрое больше потерь, чем украинские военные. А разведка докладывает, что среди уничтоженных наемников есть снайперы из России. Учат их прицельно стрелять тоже гастролеры из-за границы.

"Не меньше, чем раз в месяц, прибывают инструктора из России, которые ведут доподготовку этих снайперов", – сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

Украинские снайперы достойно отвечают на все провокации. За это командование награждает их знаками отличия.

Отметим, в последние дни враг наращивает эскалацию ситуации на фронте. Так, 9 апреля пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение с расходом 31 минометная мина калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Охотники на снайперов: стало известно, как работает украинский спецназ". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.