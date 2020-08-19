Оккупантам на Донбассе отправили тысячи приглашений на концерт покойного Кобзона (фото)

На Донбассе волонтеры отправили оккупантам оригинальные "поздравления" ко Дню независимости Украины. С помощью шариков, наполненных водородом, боевикам "переслали" тысячи открыток.
Об этом сообщает Донбасс.Реалии.
В частности, волонтеры решили устроить "троллинг врагов" и напомнить о судьбе некоторых главарей оккупантов.
По словам авторов этой идеи, боевики смогли получить более четырех тысяч "приглашений на концерт Кобзона", где в первых рядах сидят уничтоженные оккупанты – "Гиви", "Моторолы" и Захарченко.
Стоит напомнить, что известный певец Иосиф Кобзон, который жил в России и активно поддерживал оккупацию, умер в 2018 году и с тех пор "приглашение на его концерты" стало своеобразной угрозой и троллингом.
На открытках разместили напоминания: "Донбасс – это Украина", а также листовки с надписью "Мы будем вместе".
Стоит добавить, что на Донбассе после объявления перемирия минувшие сутки, 18 августа, прошли спокойно. Обстрелов не зафиксировано, также не было и потерь среди наших бойцов.
Ранее мы сообщали, что на Донбассе подорвались украинские военные.
Также добавим, что 12 августа на Донбассе погиб разведчик. В Оперативном командовании "Север" озвучили странную причину смерти бойца.
Кроме того, мы писали, что представитель так называемой "народной милиции ЛНР" перешел линию разграничения на Донбассе и сдался украинским военным. Он не выдержал издевательств в войсках оккупантов.
Также смотрите в сюжете о недавнем визите президента Владимира Зеленского на Донбасс:
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