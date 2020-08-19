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Оккупантам на Донбассе отправили тысячи приглашений на концерт покойного Кобзона (фото)

19 августа, 14:52

Руслан Ровик Руслан Ровик

Боевикам передали оригинальные "поздравления" с Днем независимости Украины

На Донбассе волонтеры отправили оккупантам оригинальные "поздравления" ко Дню независимости Украины. С помощью шариков, наполненных водородом, боевикам "переслали" тысячи открыток.

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Об этом сообщает Донбасс.Реалии.

В частности, волонтеры решили устроить "троллинг врагов" и напомнить о судьбе некоторых главарей оккупантов.

По словам авторов этой идеи, боевики смогли получить более четырех тысяч "приглашений на концерт Кобзона", где в первых рядах сидят уничтоженные оккупанты – "Гиви", "Моторолы" и Захарченко.

Стоит напомнить, что известный певец Иосиф Кобзон, который жил в России и активно поддерживал оккупацию, умер в 2018 году и с тех пор "приглашение на его концерты" стало своеобразной угрозой и троллингом.

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На открытках разместили напоминания: "Донбасс – это Украина", а также листовки с надписью "Мы будем вместе".

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Стоит добавить, что на Донбассе после объявления перемирия минувшие сутки, 18 августа, прошли спокойно. Обстрелов не зафиксировано, также не было и потерь среди наших бойцов.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе подорвались украинские военные.

Также добавим, что 12 августа на Донбассе погиб разведчик. В Оперативном командовании "Север" озвучили странную причину смерти бойца.

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Кроме того, мы писали, что представитель так называемой "народной милиции ЛНР" перешел линию разграничения на Донбассе и сдался украинским военным. Он не выдержал издевательств в войсках оккупантов.

Также смотрите в сюжете о недавнем визите президента Владимира Зеленского на Донбасс:

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Донбасс кобзон День Независимости открытки приглашения
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