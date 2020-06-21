Оккупанты Донбасса снова стреляют: с ночи уже есть раненый

Украинские защитники решительно применяют оружие в ответ для усмирения врага

За минувшие сутки украинские военнослужащие 28 раз попали под обстрелы на Донбассе.

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Об этом 21 июня сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, отметив, что оккупанты применяли запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152-мм и 122-мм, 120-мм и 82-мм минометы, а также неуправляемые авиационные ракеты и прочее оружие.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстреливал позиции украинских защитников:

неподалеку от Хутора Вольного из 152-мм и 122-мм артиллерийских систем, 120-мм и 82-мм минометов, а позже – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

из 152-мм и 122-мм артиллерийских систем, 120-мм и 82-мм минометов, а позже – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Новоалександровки , Шумов , Троицкого , Золотого-4 , Орехового и Попасной – из артиллерийских систем 122-мм калибра;

, , , , и – из артиллерийских систем 122-мм калибра; возле Новозвановки , Луганского , Новотошковского и Крымского – из минометов 120-мм и 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

, , и – из минометов 120-мм и 82-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; а защитников Железного захватчики провоцировали из стрелкового оружия.

Также враг открывал огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

из минометов калибра 82 мм на подступах к Авдеевке и Широкино ;

и ; из целого спектра пехотного вооружения и неуправляемых авиационных ракет С-8 неподалеку от Павлополя.

В результате трое военнослужащих ООС получили ранения и были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

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"Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. По данным разведки, 20 июня украинские защитники ранили одного захватчика", – отметили украинские военные.

С начала суток на Донбассе зафиксировали 4 случая нарушения режима прекращения огня, из-за чего также один военнослужащий был ранен. Стреляли:

дважды возле Шумов – из 120-мм и 82-мм минометов;

– из 120-мм и 82-мм минометов; около Железного – из 120-мм минометов;

– из 120-мм минометов; у Крымского – из 120-мм и 82-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов.

В ответ на это военнослужащие ООС решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

На данный момент ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Напомним, ранее на этой неделе вблизи населенного пункта Новотошковское на Донбассе украинские военнослужащие подорвались на мине, в результате чего двое бойцов были ранены

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О том, как украинские войска противостоят оккупантам на Донбассе, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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