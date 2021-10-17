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Оккупанты на Донбассе 11 раз обстреляли позиции ВСУ

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
17 октября, 07:25
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По состоянию на 7:00 утра, 17 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано
На Донбассе снова обстрелы
На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 16 октября, зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Где стреляли?

  • В направлении Луганского наемники совершили два обстрела из гранатометов различных систем.
  • В сторону Новотошковского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.
  • Позиции украинских воинов возле Красногоровки враг два раза обстрелял из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
  • Вблизи Новолуганского противник дважды вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Неподалеку Крымского российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы.
  • Возле Широкино наемники открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
  • В направлении Марьинки вражеский огонь открывался из минометов калибра 82 мм.
  • В районе Светлодарск а обстрел осуществлялся с станковых противотанковых гранатометов.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Украинские военные задержали оккупанта с повязкой СЦКК

Около 10:45 13 октября группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ на Донбассе.

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Украинская сторона сообщила, что:

  • предоставила гарантии безопасности для проведения работ по разминированию территорий с четким указанием маршрутов передвижения и определением граничной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ;
  • это произошло в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны ОРДЛО контрольного пункта въезда-выезда КПВВ "Золотое".

"Оперативной группой ВСУ был задержан один в/с российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы", – заявили в делегации

Задержанный подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины (умышленное убийство).

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