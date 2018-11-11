Оккупанты на Донбассе обстреляли КПВВ "Марьинка"

Боевики на Донбассе в субботу вечером, 10 ноября, около 22:00 открыли прицельный огонь из автоматов и пулеметов по позициям подразделений Объединенных сил в пределах гуманитарного дорожного коридора "Курахово – Донецк". В зоне поражения оказался контрольный пост пограничников перед КПВВ "Марьинка".

Согласно сообщению Государственной пограничной службы Украины, в результате обстрела никто не пострадал. Военнослужащие Госпогранслужбы и Вооруженных сил из состава Объединенных сил обеспечили должный уровень безопасности.

Сегодня перед началом работы всех КПВВ в рамках определенных дорожных коридоров в районе операции Объединенных сил ситуация стабильно контролируемая. Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения открылись в соответствии с осенним графиком в штатном режиме с 07:00.

Пассажиро-транспортный поток остается на среднесуточном уровне и составляет около 35-40 тысяч человек ежедневно во всех КПВВ в пределах Луганской и Донецкой областей.

Напомним, что боевики также обстреляли КПВВ "Марьинка" 4 ноября.

А в середине октября дерзкий обстрел контрольного пункта въезда/выезда "Марьинка" совершил снайпер российских оккупационных войск.

Напомним, 17 сентября на Донбассе завершили работы по обустройству КПВВ "Марьинка", который открыли для пропуска гражданских.