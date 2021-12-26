Оккупанты на Донбассе обстреляли Травневое

Вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ

Оккупанты нарушили "тишину" / Фото: Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки, 25 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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В направлении Травневого Донецкой области враг вел огонь из ПТРК.

По состоянию на 07:00, 26 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

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Украина направила России ноту протеста

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых гуманитарных конвоев. 23 декабря Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предупреждения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 105-й так называемый гуманитарный конвой", – говорится в заявлении МИД Украины.

Перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

По сообщениям оккупантов, Россия отправила им в этом "гумконвое" более 270 тысяч доз несертифицированной международными институтами вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".

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