Оккупанты на Донбассе обстреляли Травневое

За прошедшие сутки, 25 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
В направлении Травневого Донецкой области враг вел огонь из ПТРК.
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По состоянию на 07:00, 26 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украина направила России ноту протеста
"МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых гуманитарных конвоев. 23 декабря Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предупреждения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 105-й так называемый гуманитарный конвой", – говорится в заявлении МИД Украины.
Перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".
По сообщениям оккупантов, Россия отправила им в этом "гумконвое" более 270 тысяч доз несертифицированной международными институтами вакцины от коронавируса "Спутник Лайт".
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