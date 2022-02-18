Оккупанты на Донбассе объявили полную мобилизацию: выдвигаются на передовую

Российские наемники обстреляли КПВВ и железнодорожную станцию, а по всей линии фронта сегодня горело

Российские наемники продолжают нарушать режим "тишины" / Фото: Коллаж: Сегодня

За сегодняшний день, 18 февраля, в зоне ООС зафиксировали 45 обстрелов. Отметим, что вчера, 17 февраля, было 60 обстрелов.

Об этом сообщили в выпуске Сегодня.

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Обстрелы

34 обстрела 18 февраля были из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В городе Счастье оккупанты обстреляли КПВВ. Оно не работало из-за вины оккупантов, но обстреляли его, когда там было 8 автомобилей Красного Креста. Наши военные эвакуировали гуманитарную миссию к укрытию, к счастью, никто не пострадал.

Также сегодня обстреляли железнодорожную станцию ​​возле Верхнеторецкого. Там тоже нет позиций ВСУ. Из-за того, что ее обстреляли туда приостановлено движение электричек. Это была единственная возможность из Верхнеторецкого поехать куда-нибудь в большие города. Также часть Верхнеторецкого остается без связи.

По всей линии фронта сегодня горело.

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Мобилизация

Оккупанты объявили мобилизацию своих 1-х и 2-х армейских корпусов. Это подразделения РФ южного военного округа, которым командуют русские офицеры. Все оккупанты отзываются из отпусков. Из постоянных пунктов дислокации они выдвигаются на передовую.

Российские наемники обстреляли Донецкую железную дорогу

Утром неподалеку железнодорожной станции Скотоватая начался артобстрел. Донецкая железная дорога вынуждена временно ограничить движение пригородных пассажирских и грузовых поездов на станцию Фенольная.

"На этом участке Донецкой железной дороги проводятся ремонтно-восстановительные работы. Но даже после предоставления гарантий о прекращении огня соблюдать их на неподконтрольной территории не стали. Все работы были прекращены, а работники доставлены в укрытия, что помогло избежать жертв" , – сообщает Донецкая железная дорога в Facebook.

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