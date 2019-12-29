Оккупанты на Донбассе перед обменом пленными восемь раз обстреливали ВСУ

Оккупанты на Донбассе за минувшие сутки, 28 декабря, восемь раз нарушали режим прекращения огня. Как сообщает штаб операции Объединенных сил, противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Так, три обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": близ Широкино – с ручного противотанкового гранатомета; возле Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Водяного – из автоматических гранатометов.
Пять обстрелов были в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": в районе Крымского – из вооружения БМП; рядом с Орехово – с миномета калибра 120 мм – 5 мин; трижды близ Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди наших военнослужащих 28 декабря не было. С начала 29 декабря оккупанты обстрелов не вели.
Напомним, предполагается, что обмен пленными состоится в воскресенье, 29 декабря, в районе Горловки (КПП "Майорское") Донецкой области. Пока верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек.
При этом известно, что украинские СМИ не получат аккредитацию на обмен удерживаемыми лицами.
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