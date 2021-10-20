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Оккупанты на Донбассе ранили украинского военного

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
20 октября, 07:21
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Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции Вооруженных Сил Украины
На Донбассе снова обстрелы
На Донбассе снова обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

За 19 октября российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом пишет пресс-служба ООС.

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Где стреляли?

  • В направлении Авдеевки наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
  • В сторону Зайцевого оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
  • Позиции украинских воинов у Гранитного и Лопаскиного враг обстрелял из минометов калибра 120 мм.
  • Вблизи Катериновки российские вооруженные формирования дважды вели огонь, используя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
  • Неподалеку Водяного, что на Приазовье, наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.
  • Позиции наших воинов возле Верхнеторецкого попали под обстрел из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

По состоянию на 07:00 утра 20 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Возле Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлена домедицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

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Украинские военные задержали оккупанта с повязкой СЦКК

Около 10:45 13 октября группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ на Донбассе.

Украинская сторона сообщила, что:

  • предоставила гарантии безопасности для проведения работ по разминированию территорий с четким указанием маршрутов передвижения и определением граничной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ;
  • это произошло в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны ОРДЛО контрольного пункта въезда-выезда КПВВ "Золотое".

"Оперативной группой ВСУ был задержан один в/с российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы", – заявили в делегации

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Задержанный подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины (умышленное убийство).

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