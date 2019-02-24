На Донбассе боевики прицельно обстреляли мирные поселки, фото

Боевики открыли огонь по мирным поселкам около пяти часов утра

На Донбассе боевики прицельно обстреляли мирные поселки, фото 2019-02-24T13:13:00+02:00 Донбасс Боевики открыли огонь по мирным поселкам около пяти часов утра

















В зоне операции Объединенных сил на Донбассе ранним утром 24 февраля оккупанты обстреляли мирных жителей поселков Золотое и Новоалександровка. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Испуганные люди едва успевали прятаться от взрывов", – говорится в сообщении.

Как рассказал один из жителей Золотого, его трехлетняя дочка после обстрела от испуга перестала разговаривать.

"Жена схватила нашу трехлетнюю дочку, и мы хотели выбежать, но следующим взрывом выбило двери, и мы упали. Из-за пережитого моя дочка перестала разговаривать. Что нам делать, я не знаю", – признался мужчина.

В настоящее время на месте очередного преступления российских оккупационных войск работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательную базу террористического акта против мирного населения Украины.

Ранее мы сообщали, что 23 февраля боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, при этом восемь раз применялось запрещенное "Минском" вооружение с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм. Помимо минометов противник применял противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, 22 февраля боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз – из вооружений, запрещенных минскими договоренностями, выпустив 77 мин калибров 120 и 82 мм. Однако украинские бойцы дали качественную "ответку".

В свою очередь в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что оккупанты отправили на передовую неподготовленный личный состав и боевики накрыли минометным огнем свои же позиции.

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