Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе боевики прицельно обстреляли мирные поселки, фото

Сегодня, 13:13

Боевики открыли огонь по мирным поселкам около пяти часов утра

На Донбассе боевики прицельно обстреляли мирные поселки, фото Донбасс Боевики открыли огонь по мирным поселкам около пяти часов утра

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе ранним утром 24 февраля оккупанты обстреляли мирных жителей поселков Золотое и Новоалександровка. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Испуганные люди едва успевали прятаться от взрывов", – говорится в сообщении.

Как рассказал один из жителей Золотого, его трехлетняя дочка после обстрела от испуга перестала разговаривать.

"Жена схватила нашу трехлетнюю дочку, и мы хотели выбежать, но следующим взрывом выбило двери, и мы упали. Из-за пережитого моя дочка перестала разговаривать. Что нам делать, я не знаю", – признался мужчина.

В настоящее время на месте очередного преступления российских оккупационных войск работают представители украинской стороны СЦКК и следственных органов, которые собирают доказательную базу террористического акта против мирного населения Украины.

Ранее мы сообщали, что 23 февраля боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, при этом восемь раз применялось запрещенное "Минском" вооружение с общим расходом 44 мины калибров 120 и 82 мм. Помимо минометов противник применял противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, 22 февраля боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз – из вооружений, запрещенных минскими договоренностями, выпустив 77 мин калибров 120 и 82 мм. Однако украинские бойцы дали качественную "ответку".

В свою очередь в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что оккупанты отправили на передовую неподготовленный личный состав и боевики накрыли минометным огнем свои же позиции.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Донбасс, обстрел, Новоалександровка, Золотое, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики прицельно обстреляли мирные поселки, фото". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре "200-х" и огромная яма от блиндажа: ВСУ снова наказали боевиков (видео)

Сегодня, 10:28

Противник пытался вызвать помощь, но так и не дождался ее, и был уничтожен

"Жаркая" ночь: боевики атаковали ВСУ из БМП, минометов и зенитного орудия

Сегодня, 08:59

Противник вчерашние обстрелы продолжил и ночью – в ход пошло даже запрещенное вооружение

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Идеальный вес женщины (таблица)

В Днепропетровскую область вторглись российские спецслужбы, - СБУ

Зеленский вступил в перепалку с ветеранами АТО

Иван Ургант потроллил Друзя из-за махинаций

Друзь отстранен от участия в "Что? Где? Когда?"

«Феномен» Тигипко. Как богатеют во время войны

Жириновский обругал на все корки певца Лазарева из-за Крыма

Вакарчук рассказал, за кого проголосует на выборах президента
Загрузка...

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Вчера, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

22 февраля, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

22 февраля, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Какой цвет волос больше всего подходит под твой цвет глаз?

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

7 продуктов для того, чтобы кожа сияла