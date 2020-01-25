Самая большая активность замечена под Бахмутом, Торецком, Северодонецком, Попасной и Мариуполем

/ Фото: Минобороны РФ

Российское оккупационное командование на Донбассе наращивает количество разведывательных групп и интенсивность их применения в районах линии соприкосновения.

Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, самая большая активность указанных групп наблюдается на Бахмутском, Торецком, Северодонецком, Попаснянском и Мариупольском направлениях. При этом, с начала этого года противник принимает меры по повышению уровня взаимодействия разведывательных групп со снайперскими и артиллерийскими (минометными) подразделениями.

Реклама

Таким образом оккупанты пытаются повысить эффективность разведки по поиску и выявлению потенциальных целей для нанесения потерь личного состава Объединенных сил, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что оккупанты гонят из России на Донбасс свежее пушечное мясо: снайперов, разведчиков и артиллеристов .

В тренде Оккупанты наращивают число ДРГ на Донбассе: что раскрыла украинская разведка

Ранее сайт "Сегодня" писал, что командование российских оккупационных войск на Донбассе в авральном порядке проводит мероприятия по маскировке танков, артиллерии и ракетных систем залпового огня на боевых позициях.

Напомним, разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе снова вербуют пушечное мясо: сулят высокие зарплаты, но молчат о наказаниях. Однако призывники бегут из ОРДЛО, чтобы не идти в "армию" боевиков.

А тем временем боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама