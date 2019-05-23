Оккупанты не пропустили на ВНО по украинскому языку более 70 школьников с Донбасса

Абитуриенты не смогли пересечь линию разграничения для сдачи экзамена по украинскому языку

Фото: Сегодня

На блокпостах Гнутово и Оленевка оккупанты не пропустили на подконтрольную украинскому правительству территорию 71 школьника для прохождения ВНО по украинскому языку. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Донецкой военно-гражданской государственной администрации Игорь Стокоз.

"По состоянию на сейчас: 71 ребенок не смог пересечь линию разграничения для сдачи экзамена по украинскому языку", - написал Стокоз.

Родители детей утверждают, что они видели на блокпостах террористов списки с особыми пометками, согласно которым их детей не пропустили на подконтрольную Украине территорию.

Как уточнила директор фонда "Открытая политика" Ирина Жданова, абитуриенты с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, которые регистрировались на основную сессию и не смогли из-за блокирования попасть в пункт тестирования, могут сдать ВНО в дополнительную сессию, которая состоится с 26 июня по 12 июля.

"Такие случаи можно расценивать как обстоятельства, которые не зависели от воли абитуриента. Также дети с неподконтрольных территорий могут вступать в украинские вузы без ВНО через образовательные центры "Донбасс-Украина", которые будут работать с 3 июня до 27 сентября. В этом году их будет работать 40", – сказала Жданова.

В этом году на ВНО по неподконтрольной части Донецкой области зарегистрировалось 834 человека. Первый экзамен по математике сдавали 430 человек.

Напомним, в Украине стартовало ВНО. На тесты зарегистрировалось рекордное количество желающих.

Ранее мы рассказывали о том, как в Украине вводится дуальная система образования.

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