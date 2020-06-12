Оккупанты никого не впускают в ОРДЛО: выдвинули неприемлемые условия

На Донбассе оккупационные "власти" назвали свои требования по пропуску на занятую ими территорию – они позволят проехать людям только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Подконтрольная РФ оккупационная "власть" выдвинула абсолютно неприемлемые условия: заявила о готовности выпускать людей на свободную часть Донбасса, но впускать обратно на временно оккупированные территории только по предварительно согласованным спискам с последующей самоизоляцией или обсервацией", – говорится в сообщении.

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Между тем, пропуск людей с украинской стороны начали с 10 июня на двух контрольных пунктах въезда и выезда – "Маринка" (Донецкая область) и "Станица Луганская" (Луганская область) – для движения граждан с социально-гуманитарной целью.

В министерстве отметили, что об этом загодя сообщили оккупационным администрациям, но "они синхронно отказались разблокировать движение через линию разграничения с одинаковыми неадекватными объяснениями".

Отмечается, что на оккупированных территориях насчитывается более 280 тысяч граждан, имеющих возможность получить пенсии и социальные выплаты на территории, подконтрольной правительству.

В министерстве добавили также, что формирование и согласование списков на такое количество людей считают нецелесообразным.

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Там подозревают, что подобная реакция боевиков объясняется нежеланием выпускать на подконтрольную украинскому правительству детей, которые собираются поступать в украинские вузы.

Кроме того, 12 июня Кабмин решил восстановить с 15 июня работу всех КПВВ на админгранице с временно оккупированным Крымом, где с 15 июня собираются ослабить карантин, в том числе – для приезжих из регионов России.

В свою очередь, спикер Госпогранслужбы Олег Бойко заявил, что до сих пор ни одного человека боевики так и не пропустили, сообщает "Украинская правда".

"Два человека на автомобиле, которых вчера пропустили через КПВВ "Марьинка", до сих пор остаются перед блокпостом боевиков. Там и ночевали", - сказал он.

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Напомним, что 10 июня состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, в котором принимали участие и представители ОРДЛО. Новые переговорщики от отдельных районов Донецкой области – Денис Казанский и Сергей Гармаш – рассказали, что представители оккупантов "вопят, хамят, КПВВ открывать не хотят".

Как сообщали новости "Сегодня", представитель России в ТКГ Борис Грызлов закатил истерику по итогам переговоров. Он обвинил Киев во всем, чем только можно, и даже заговорил о "выходе Украины из Минского процесса".

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