Оккупанты обложили минами Майорское: в ООС показали опасные находки (фото)

/ Фото: Сегодня

Боевики на Донбассе снова применили российские мины ПОМ-2, разбросав их в окрестностях населенного пункта Майорское, чем в очередной раз нарушили Минские договоренности.

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Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Военные отмечают, что российские наемники вчера вечером осуществили дистанционное минирование окраин Майорского со стороны оккупированной Горловки. Об этом факте было уведомлено ОБСЕ.

"Минирование незаконными вооруженными формированиями было проведено с помощью РПГ с использованием мин ПОМ-2, которые запрещены Женевской конвенцией. Указанные действия оккупантов подвергают опасности местное население и противоречат Минским договоренностям по всеобъемлющему перемирию", – заявили в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее боевики даже с дрона сбрасывали мины ПОМ-2 на позиции украинской армии. Боевики не только забрасывают мины на нашу территорию, но и пишет на них послания на украинском языке.

Видео: Сегодня

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