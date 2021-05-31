Українська
$ 27,5
33,39
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

Оккупанты обложили минами Майорское: в ООС показали опасные находки (фото)

31 мая, 17:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Противник забросил запрещенные мины на подконтрольную Украине территорию с помощью гранатомета

/ Фото: Сегодня

Боевики на Донбассе снова применили российские мины ПОМ-2, разбросав их в окрестностях населенного пункта Майорское, чем в очередной раз нарушили Минские договоренности.

Реклама

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Военные отмечают, что российские наемники вчера вечером осуществили дистанционное минирование окраин Майорского со стороны оккупированной Горловки. Об этом факте было уведомлено ОБСЕ.

"Минирование незаконными вооруженными формированиями было проведено с помощью РПГ с использованием мин ПОМ-2, которые запрещены Женевской конвенцией. Указанные действия оккупантов подвергают опасности местное население и противоречат Минским договоренностям по всеобъемлющему перемирию", – заявили в ООС.

В тренде
В Одессе открыли центр вакцинации. Кому и сколько будут делать прививок (фото)
Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", ранее боевики даже с дрона сбрасывали мины ПОМ-2 на позиции украинской армии. Боевики не только забрасывают мины на нашу территорию, но и пишет на них послания на украинском языке.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Перешла минное поле, чтобы попасть в Украину: 16-летняя девочка сбежала из
Перешла минное поле, чтобы попасть в Украину: 16-летняя девочка сбежала из "ДНР"Донбасс
Порошенко на передовой носил клубнику. Теперь из-за этого гудит весь Facebook – фото
Порошенко на передовой носил клубнику. Теперь из-за этого гудит весь Facebook – фотоВласть
На Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ: где погиб военный
На Донбассе снайпер боевиков застрелил бойца ВСУ: где погиб военныйДонбасс
В Луганской области копы поймали боевика
В Луганской области копы поймали боевика "ЛНР". Мужчина рассказал о "службе" у оккупантовДонбасс
Дрон-великан, как у ОБСЕ. Боевики на Донбассе получили новую опасную технику
Дрон-великан, как у ОБСЕ. Боевики на Донбассе получили новую опасную техникуДонбасс
Мариуполь превращают в курорт: где и как отдохнуть на Азовском море по-новому (видео)
Мариуполь превращают в курорт: где и как отдохнуть на Азовском море по-новому (видео)Донбасс

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять