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Боевики разрушили больницу с пациентами в Красногоровке. Фото после обстрелов

5 мая, 11:08

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Из-за обстрелов оккупантов в больнице выбиты окна и рухнуло дерево перед зданием, также боевики разбили авто скорой

Вечером 4 мая боевики обстреляли центральную районную больницу в Красногоровке Донецкой области. В медучреждении в тот момент находились 45 пациентов с коронавирусом и пневмонией.

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Об этом сообщает Марьинская городская военно-гражданская администрация.

В результате обстрелов разбились окна в здании первого корпуса больницы.

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Кроме того, после атаки оккупантов в этом корпусе пропал свет. К счастью, пострадавших нет.

В 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода отметили, что повреждения получил и автомобиль скорой помощи. На фото видно, что в авто разбитое лобовое стекло.

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Правоохранители уже устанавливают обстоятельства происшествия. Они начали расследование.

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Тем временем Марьинская городская военно-гражданская администрация пытается как можно скорее ликвидировать последствия обстрела.

Напомним, ранее в Донецкой области мужчина подорвался на кладбище.

Также мы писали, что за прошлые сутки, 4 мая, боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ.

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