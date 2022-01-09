Оккупанты обстреляли Донбасс – ранен украинский военный

По состоянию на утро 9 января вооруженные формирования России 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате этого один украинский военные получил ранения.
Об этом сообщили в штабе ООС.
Где стреляли?
- В сторону Песков вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия.
- Вблизи Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
- Недалеко от Новомихайловки противник обстреливал позиции украинских войск из минометов калибра 82 мм, автоматических и станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
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Есть раненый
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в больнице. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Оккупанты усиливают позиции
За период новогодних праздников российские наемники на Донбассе усилили передовые позиции армейских корпусов дополнительным личным составом и средствами огневого поражения.
Кроме того, оккупанты развернули дополнительные элементы системы разведки вдоль линии разграничения и увеличили количество снайперских пар.