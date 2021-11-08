Оккупанты обстреляли газопровод в Луганской области: люди остались без тепла

В Луганской области оккупанты в ходе обстрела повредили газопровод высокого давления вблизи села Нижнее.
Об этом пишет АО "Луганскгаз".
В результате обстрела оккупанты повредили распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров.
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"Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара", – говорится в сообщении.
Без газоснабжения осталось 773 абонента в населенных пунктах Нижнее и Крымское.
Россия активно использовала беспилотники для атаки ВСУ
Использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22.07.20, которые системно и грубо нарушают оккупационные войска.
6 ноября в направлении населенного пункта Болотенное (22 км северо-восточнее Луганска) один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ.
Кроме этого, 7 ноября на направлениях Саханка – Водяное, Пикузы – Гнутово российские оккупанты использовали еще два беспилотника.
"Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня (в воскресенье, 7 ноября) совершили их сброс на позиции ВС Украины", – говорится в сообщении ТКГ.
Там напомнили, что Вооруженные силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей.
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