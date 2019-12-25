Оккупанты обстреляли Крымское: на Донбассе ранен боец ООС

/ Фото: AFP

Боевики продолжают обострять ситуацию на линии соприкосновения на Донбассе – вдобавок к семи обстрелам позиций Вооруженных сил Украины, о которых сообщалось ранее, враг атаковал еще два раза.

При этом, как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, 24 декабря противник применял запрещенные "Минском" минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В частности, подверглись обстрелам позиции ВСУ:

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в населенном пункте Березовое – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза неподалеку Новолуганского – из 82-мм миномета, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Крымским – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Светлодарска – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Шумов – из гранатометов различных систем;

у Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов.

В связи с обстрелами был ранен один участник ООС.

Но и с начала новых суток оккупанты уже успели нарушить режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Крымское, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Напомним, что 23 декабря боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. В рядах ВСУ обошлось без потерь.

А сутками ранее боевики восемь раз обстреляли украинские позиции. Тогда один военнослужащий погиб, еще один – получил ранения.

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