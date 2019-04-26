Оккупанты обстреляли село под Мариуполем

В ходе обстрела боевики использовали зажигательные боеприпасы, из-за которых загорелся дом









В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты обстреляли село Чермалык, расположенное недалеко от Мариуполя. Боевики использовали трассирующие боеприпасы, которые обладают зажигательными свойствами.

Как говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате обстрела были повреждены гражданские объекты, а одна из построек загорелась.

"На улице Набережной,46 в Чермалыке, приблизительно в 300 метров к западу от линии столкновения, наблюдатели увидели следы на стене кирпичной хозяйственной постройки. Радом с этим зданием были зафиксированы сгоревшие остатки деревянного сооружения", – говорится в сообщении.

По словам владельца здания, в вечернее время, находясь в помещении, он услышал выстрелы из стрелкового оружия, а позже увидел, что пылает деревянная пристройка.

Как выяснилось, обстрел произошел в 21:30, когда российские оккупанты открыли огонь из пулемета калибра 7,62 мм с использованием трассирующих пуль, от попадания которых и загорелась постройка.

К счастью, в результате обстрела пострадавших среди мирного населения не было. Как сообщила Украинская сторона Совместного центра контроля и координации, "оккупанты продолжают нарушать все нормы международного гуманитарного права, держат в страхе мирное население, несут угрозу их жизни и здоровью".

Напомним, что недавно офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал видео удара ВСУ по боевикам в районе Авдеевской промзоны. Украинские воины тремя ракетами из противотанкового ракетного комплекса уничтожили позицию боевиков.

А тем временем, как сообщал сегодня штаб Объединенных сил, 9 апреля пророссийские боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ, при этом семь раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение с расходом 31 минометная мина калибра 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников с вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На такие действия боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

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