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Оккупанты обстреляли мирных жителей поселка Веселое на Донбассе

2 июня, 16:49

Владелец одного из домов получил травмы

Фото: AFP

Вооруженные формирования Российской Федерации  продолжают обстреливать дома мирных жителей на неподконтрольной Украине территории и вдоль линии разграничения. Об этом пишет пресс-служба ООС.

Так, 31 мая наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили уничтоженную северную и восточную стороны асбестовой крыши гаража во дворе одноэтажного дома по переулку Свободном, 49, в населенном пункте Веселое Донецкой области.

"Представители Миссии увидели царапину шириной 15 см и глубиной 1 см и следы горения на северной стороне фасада гаража. А также воронку диаметром около 15 см в бетонной веранде возле гаража и остатки снаряда, в частности медные провода наведения", – говорится в сообщении.

По данным ООС, команда Миссии пришла к выводу, что указанные повреждения возникли недавно в результате разрыва ракеты противотанкового ракетного комплекса (9М113 "Конкурс").

"Наблюдатели видели пожилого мужчину с бинтовыми повязками на левой ноге, левой руке и спине. Он представился жителем указанного дома. По его словам, ранения он получил вечером 30 мая в результате взрыва, произошедшего во дворе его дома", – продолжает ООС.

Украинская сторона СЦКК осуждает циничные действия российско-оккупационных войск, которые пытаются вооруженным путем спровоцировать конфликт, сказано в сообщении.

Напомним, днем ранее, 1 июня, в Луганской области оккупанты провели обстрел поселка Сентяновка на оккупированной территории, пытаясь обвинить подразделения Вооруженных сил Украины в ведении огня по мирным жителям.

А в середине мая боевики обстреляли из артиллерии калибра 122 мм жилые дома поселка Золотое-1 в Луганской области.

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Тег обсе, боевики, обстрел, оккупанты, мирные жители, СЦКК, ООС

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